Ракетный удар по родине Владимира Зеленского: что разрушено в Кривом Роге ГСЧС Украины сообщила о 44 пострадавших при взрыве в Кривом Роге

Фото: t.me/dsns_telegram

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, заявил председатель совета обороны города Александр Вилкул. В области ранее была объявлена воздушная тревога. Что сейчас происходит в городе и есть ли погибшие или пострадавшие?

Ракетный удар по Кривому Рогу 08.09.2023

Примерно в 09:00 по московскому времени в Кривом Роге прозвучал взрыв — в небо поднимался столб дыма. Местные власти сразу не стали комментировали ситуацию, но попросили «ничего не снимать и не выкладывать».

«Мощный взрыв в Кривом Роге. Предварительно, ракетный удар по военному объекту», — написал в авторском Telegram-канал военкор Юрий Котенок.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Кривом Роге ракета попала в административное здание. В результате этого один человек погиб, девять получили различные травмы. После удара загорелись гаражи на площади 200 квадратных метров.

В Кривом Роге в результате ракетного удара скончался полицейский, уточнил глава МВД Игорь Клименко. По его словам, удар был нанесен по одному из админзданий полиции. Еще трое пострадавших, которых спасатели вытащили из-под завалов, находятся в тяжелом состоянии, шестеро правоохранителей получили травмы разной степени тяжести. Пострадали также расположенные рядом жилые дома. Спасательные работы продолжаются, добавил Клименко.

Примерно в 11:00 по московскому времени глава администрации Сергей Лысак сообщил, что число пострадавших в Кривом Роге выросло до 32 человек. По его словам, повреждены три админздания и семь жилых домов, среди которых многоэтажка. Пожар в гаражах, начавшийся после удара, уже локализовали.

«По состоянию на 11:00 известно о 44 пострадавших в Кривом Роге», — заявили в ГСЧС Украины.

Минобороны РФ никак не комментировало удар по Кривому Рогу, где родился украинский лидер Владимир Зеленский.

Фото: t.me/dsns_telegram

Кривой Рог: последние новости

Ранее взрывы в Кривом Роге прогремели 2 сентября. Сообщалось, что после этого по всей области объявили воздушную тревогу. Позднее глава местной городской администрации Вилкул подтвердил информацию, но добавил, что обстановка «нормальная».

Взрывы раздавались в городе Кривой Рог также 28 августа. В регионе ранним утром — в 03:44 — включили воздушную тревогу.

22 августа в Кривом Роге прогремел взрыв, сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул. До этого в области объявляли воздушную тревогу.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал Вилкул.

Власти Кривого Рога отметили, что после взрыва в городе повреждена энергетическая инфраструктура, несколько улиц остались без света.

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