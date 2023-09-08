Военный эксперт раскрыл тактику ВСУ на Запорожском фронте Военэксперт Шурыгин: ВСУ хотят взять Вербовое и Работино для прорыва к Токмаку

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Задача главкома ВСУ Валерия Залужного — любой ценой закрепиться на главенствующих высотах близ сел Вербовое и Работино, объяснил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, украинской армии это нужно для более удобной дальнейшей обороны и прорыва в сторону города Токмак.

На место истощенной 82-й бригады ВСУ сейчас забрасывают ускоренно-пополненную после предыдущих потерь 80-ую отдельную десантно-штурмовую бригаду. Главная их задача — взять Вербовое и Работино — высоты, которые находятся на пути к Токмаку, — пояснил Шурыгин.

По мнению эксперта, украинская армия будет и дальше бросать все имеющиеся силы и продолжать атаки на данном направлении. Однако, по его словам, продолжаться это будет не долго.

Я думаю, что еще две-три недели они смогут продолжать такие атаки. Но это если не считаться с потерями и не думать, что будет с боеприпасами, — подчеркнул Шурыгин.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий завил, что ВСУ взяли тактическую паузу после понесенных потерь в районе Работино и Вербового. По его словам, несмотря на отсутствие активных действий со стороны украинской армии, ВС РФ наносят удары, чтобы не дать противнику восполнить потери. Кроме того, Балицкий сообщил, что российская армия уничтожила второй танк Challenger 2 британского производства.