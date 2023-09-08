ВС РФ уничтожили второй танк Challenger 2 в зоне СВО: сколько их осталось

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Танк Challenger 2

Российская армия в рамках спецоперации уничтожила второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. Сколько таких боевых машин осталось у ВСУ?

Балицкий отметил, что всего на территории региона удалось насчитать примерно семь британских танков данной модели. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

«[Танков Challenger 2] порядка семи штук. Наши «птички» видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали «Корнетом», — подчеркнул Балицкий.

По его словам, ВСУ с наибольшей долей вероятности не смогут вернуть себе подбитые танки из-за их большого веса. Врио губернатора Запорожской области объяснил, что боевые машины будут выставлены в музее. Также он добавил, что в настоящее время британская бронетехника практически никак себя не показывает на поле боя.

Как и когда был уничтожен первый Challenger 2 в зоне СВО

ВС РФ 5 сентября впервые уничтожили танк британского производства Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине. По данным Telegram-канала «Военная хроника», машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Сообщалось, что Challenger 2 попал под удар российской артиллерии в боестолкновениях у Работино на Запорожском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс 6 сентября подтвердил, что ВС РФ уничтожили первый Challenger 2. По его словам, Лондон не собирается передавать ВСУ новый танк на замену уничтоженному.

Журналисты The Guardian писали, что с момента выпуска первого танка Challenger 2 ни одна единица этой техники не была потеряна в боях с противником. Частичным исключением стал случай, произошедший в Ираке в 2003 году, когда машину подбили дружественным огнем. По мнению экспертов издания, это связано с тем, что в мире насчитывается лишь малое количество таких образцов бронетехники.

Сколько танков Challenger 2 осталось у ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что главным уязвимым местом британского танка является боковая проекция. По его словам, ВС РФ знают, куда именно следует наносить удар.

«Неуязвимых танков не бывает. У каждого есть зоны, куда нужно пробивать, и об этом знают. Самая известная зона — боковая проекция. Несмотря на то что там может быть установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на этой защите и зарядом прожигают бронь, происходит подрыв. 14 танков направили, минус два, осталось 12», — отметил он.

Леонков подчеркнул, что первый Challenger 2 был поражен противотанковым реактивным снарядом от установки «Корнет». Эксперт добавил, что данные танки отличались тем, что до военнослужащих Вооруженных сил России никто им серьезно не противостоял.

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