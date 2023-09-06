Министр обороны Великобритании подтвердил уничтожение танка Challenger 2

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Танк Challenger 2

Британский танк Challenger 2 действительно был уничтожен российскими войсками, сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News. По его словам, Лондон не планирует передавать Украине новый танк на замену уничтоженному. Об уничтожении танка в зоне проведения специальной военной операции стало известно 5 сентября.

Я могу подтвердить, что это так, — заявил Шэппс на вопрос журналистов о достоверности слухов об уничтожении Challenger.

По данным издания The Guardian, с момента выпуска первого танка Challenger 2 ни одна единица техники не была потеряна в боях с противником. Частичным исключением стал случай, произошедший в Ираке в 2003 году, когда танк был подбит дружественным огнем. По мнению экспертов издания, это связано с тем, что в мире насчитывается лишь малое количество таких образцов бронетехники.

Военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов ранее заявил, что у танка Challenger 2 есть уязвимое место. По его словам, мины представляют для такой техники серьезную опасность, так как днище британского танка не способно выдержать удар. Подрыв на мине может привести к полному уничтожению экипажа и выводу танка из строя. В некоторых случаях техника может получить серьезные повреждения, не поддающиеся починке.