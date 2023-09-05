В США назвали победой России уничтожение танка Challenger 2 MWM: Запад может пересмотреть поставки ВСУ после уничтожения танка Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence

Уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне проведения спецоперации может заставить страны коллективного Запада пересмотреть позицию по отправке новых вооружений на Украину, сообщает журнал Military Watch Magazine. Обозреватели издания назвали инцидент с западной боевой машиной очередной победой России.

В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках Украине, потеря танка, серьезный урон которому еще никому не удавалось нанести до этого момента, скорее всего, повлияет на ход обсуждения, — говорится в материале.

Поражение британского танка, по словам авторов издания, должно стать тревожным сигналом для американцев, которые планировали поставить танки M1A1 Abrams на Украину. Журналисты отметили, что эти боевые машины обладают еще меньшей живучестью, чем британский Challenger 2.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли первый поставленный Британией танк Challenger 2 в боях в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Позже украинские военные опубликовали в Сети кадры с уничтоженным танком, который лежит на обочине дороги.