Военэксперт объяснил, что вынудило ВСУ бросить в бой танки Challenger 2 Военэксперт Суконкин: ВСУ бросили в бой танки Challenger 2 от безысходности

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

Challenger 2

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины бросили в бой ранее не применявшиеся британские танки Challenger 2 от безысходности. Эксперт объяснил, что трехмесячное контрнаступление не принесло Киеву никаких результатов.

Безысходность. Результатов нет. То, чего они добились за три месяца, — смешно по сравнению с обещанным. Никакого продвижения, так как это не дает прорыва обороны и выхода на оперативный простор. Они в любом случае, даже теоретически преодолев первую линию обороны, упрутся во вторую. Нет результатов, поэтому пустили в ход британские танки Challenger 2, которые раньше не применяли, — заявил Суконкин.

Он не исключил, что первый Challenger 2 в составе ВСУ был подбит расчетом ПТРК, артиллерией, в ходе танкового боя, либо машина подорвалась на мине. Эксперт отметил, что обещанные Украине американские Abrams повторят судьбу «англичан».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине. Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По информации канала, танк поразили из артиллерии в боестолкновениях у Работино на Запорожском направлении. На опубликованном журналистами видео из зоны боевых действий видно сгоревшую бронемашину.