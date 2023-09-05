Первый британский Challenger 2 уничтожен в боях на Запорожском направлении «Военная хроника»: ВСУ потеряли первый танк Challenger 2 в боях у Работино

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, танк поразили из артиллерии в боестолкновениях у Работино на Запорожском направлении. На опубликованном журналистами видео из зоны боевых действий видно сгоревшую бронемашину.

Ранее председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что подразделения украинских войск попали в огневой мешок в населенном пункте Работино. По его словам, ВСУ несут большие потери из-за массированных ударов со стороны российской армии. Штурмовые группы противника не могут подойти близко к населенному пункту и прорвать линию обороны.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что Работино больше не существует. Населенный пункт было полностью уничтожен в ходе боевых действий, и находиться в нем сейчас означает оказаться под прицелом артиллерии противника.