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07 июля 2025 в 16:40

Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье

В результате ударов по ТЦК в Запорожье пострадали 11 украинских бойцов

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

После удара по территориальным центрам комплектования в Запорожье пострадали 11 украинских бойцов, заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Есть данные о 11 пострадавших военнослужащих, — подчеркнул Саранцев.

По словам представителя Вооруженных сил Украины, бойцы находились в укрытии. Удар был нанесен рядом с ним, поэтому большинство ранений — это контузия, добавил спикер.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские удары дронами «Герань» по территориальным центрам комплектования на Украине вызывают положительные отклики у местных жителей. По его словам, украинцы в комментариях к новостям об атаках на ТЦК выражают поддержку и призывают российские силы продолжать наносить удары по этим объектам.

Также об ударах по нескольким зданиям ТЦК сообщали в Минобороны РФ. По данным ведомства, были поражены предприятие по сборке ударных беспилотников, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации.

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