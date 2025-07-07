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07 июля 2025 в 11:56

Появились детали взрывов в ТЦК на Украине

ВСУ сообщили о раненом военном в результате взрывов в ТЦК Харькова и Запорожья

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В понедельник, 7 июля, взрывы произошли в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили представители Сухопутных войск ВСУ. По информации, опубликованной в Telegram-канале войск, в результате инцидента в Запорожском областном ТЦК получил ранения военнослужащий.

Перед этим поступали сообщения о множественных взрывах в Харькове и Запорожье, уточнили в ведомстве. Неизвестно, стал ли кто-то жертвой взрывов. Состояние пострадавшего также не раскрывается.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили здания ТЦК в Запорожье и Харькове. По данным украинских СМИ, в результате прилета во втором военкомате было ранено трое человек. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Винницкий ТЦК временно приостановил работу по основному адресу. В администрации военкомата уточнили, что такие меры приняты для защиты жизней и здоровья сотрудников в условиях сложной ситуации в стране. При этом в ТЦК указали новые адреса, по которым решают вопросы медобеспечения, социальных и других услуг.

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