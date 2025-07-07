В ВСУ заявили об ударах по ТЦК в двух городах

В ВСУ заявили об ударах по ТЦК в двух городах ВСУ заявили об ударах по ТЦК в Запорожье и Харькове

Здания территориальных центров комплектования (аналог военкомата) в Харькове и Запорожье попали под удар, сообщают представители Сухопутных войск ВСУ. На месте попаданий беспилотников работают сотрудники экстренных служб, добавили военные. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП, — говорится в сообщении.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что армии России надо наносить удары по ТЦК, чтобы поднимать уровень симпатий к ВС РФ со стороны украинских граждан. По его словам, большое количество военкоров призывают делать это, чтобы солидаризироваться с местным населением Украины. Экс-парламентарий отметил, что к смене власти в стране такие атаки не приведут, но станут важным компонентом информационного противостояния.

Кроме того, пленный солдат ВСУ рассказал об использовании ТЦК девушек-приманок для мобилизации мужчин. Он уточнил, что познакомился с дамой и приехал к ней в гости, где его уже ждали сотрудники военкомата.