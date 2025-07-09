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09 июля 2025 в 18:51

В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бердянске Запорожской области мужчина изнасиловал женщину, угрожая ей ножом, передает пресс-служба управления Следственного комитета. Насильник завел жертву в подвал одного из домов.

24 марта <...> обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц города Бердянска, применяя насилии, демонстрируя нож и высказывая угрозы убийством, затащил 41-летнюю ранее незнакомую женщину в подвал одного из домов, где совершил преступления против половой неприкосновенности, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемый заключен под стражу. Дело возбуждено по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что утром 7 июня в петербургском районе Парголово мигрант по имени Шабданбек надругался над 22-летней знакомой на ее рабочем месте. Девушка трудоустроена продавцом в магазине детской одежды. Подозреваемому 34 года. С заявлением на мужчину девушка обратилась на следующий день. До этого она обратилась за врачебной помощью.

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