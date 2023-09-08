Силовики задержали неонацистов, готовивших серию тяжких преступлений Силовики задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть»

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Российские силовики задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Они готовились к совершению серии тяжких преступлений против интересов страны, говорится на сайте ведомства.

Пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны, — сообщила Волк.

Члены группировки были задержаны в нескольких регионах страны. По словам представителя МВД, некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Ранее сообщалось о задержании агента украинских спецслужб в Омской области. По словам официального представителя ФСБ, мужчина являлся сторонником неонацистской идеологии. В ходе допроса он признался, что работал на Украину, для которой добывал секретную информацию.

Кураторы ставили перед ним задачи по уничтожению объектов критической инфраструктуры. Кроме того, ему было поручено вести разведку в окружении военных частей Министерства обороны РФ.