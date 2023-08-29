ФСБ задержала украинского агента в Омской области

Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. По словам официального представителя управления Ирины Руснак, которые приводит ТАСС, мужчина является сторонником неонацистской идеологии. В ходе допроса он признался, что действовал в интересах украинской стороны, добывая для спецслужб информацию.

УФСБ России по Омской области при активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии, агента спецслужб Украины, — рассказала Руснак.

В ФСБ подчеркнули, что 21-летний задержанный выполнял задания от украинских кураторов. В частности, ему ставились задачи по уничтожению объектов критической инфраструктуры на российской территории, а также по разведке в окружении военных частей Минобороны России. В отношении украинского агента было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Также его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и в диверсии.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России задержали сторонника батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавшего совершить теракт в Калуге. По версии следствия, после этого мужчина планировал покинуть Россию и уехать на Украину.