Что сейчас происходит у сел Работино и Вербовое, кто отступает в Запорожье Wargonzo: ВСУ с помощью артиллерии атаковали село Вербовое в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия уничтожила украинский танк в районе Работино на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Что еще военкоры пишут о текущей обстановке в регионе?

Что происходит у Работино и села Вербового 08.09.2023

«Работино — в 5 утра ВСУ попытались продавить наши позиции при поддержки танка. После непродолжительного боя противник был отбит, танк уничтожен, выжившие откатились в исходный район. Наша артиллерия прочищает посадки противника», — пишет «Архангел спецназа Z».

Источник сообщил, что у Вербового ВСУ пытались продвинуться вперед, но были остановлены артиллерией.

«Попытка была предпринята во второй раз, после нескольких прилетов нашей артиллерии враг бросил позицию и убежал. 80-я отдельная ДШБ ВСУ теперь на Запорожском направлении, и особо там несчастливые есть, некоторые отказываются идти», — добавили авторы канала.

По данным Wargonzo, на Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали с востока Новопрокоповку и с северо-запада Вербовое.

«Без успеха. ВС РФ вели обстрелы украинских позиций в населенных пунктах Работино, Малая Токмачка, Чаровное, Гуляйпольское, Гуляйполе, Красное и Ольговское. Сами оказались под ударами в Копанях, Ильченкове и Новопокровке», — добавил источник.

«Рыбарь» отметил, что на Ореховском направлении ВСУ продолжают штурмовать российские оборонительные рубежи в районе Работино. Сообщается, что сейчас само село находится в серой зоне: из-за обширных разрушений удерживать там позиции не представляется возможным.

«Авиация ВКС России наносит удары по вражеским тылам на Запорожском фронте. Пока у Работино и Вербового противник взял небольшую тактическую паузу после понесенных потерь и проводит перегруппировку для возобновления наступления. В районе Работино в течение суток шли позиционные бои. Наши активно накрывали позиции врага артиллерией, ВСУ также не прекращают вести огонь по переднему краю нашей обороны», — пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным источника, в районе Вербового малые группы ВСУ пытались прощупывать оборону ВС РФ с помощью небольших атак, накрывались огнем, успеха не имели. Сообщается, что российская армия активно применяет дроны-камикадзе на основных горячих участках на линии Работино — Вербовое.

«На Запорожском направлении русские бойцы отразили натиск врага у Работино — сообщается о том, что ВСУ выдохлись, перестали атаковать на этом участке и вышли из разрушенного до основания села, которое сейчас находится в серой зоне. Украинские солдаты прощупывают нашу оборону возле Вербового, но ВС РФ пресекают эти попытки на корню», — привел информацию Telegram-канал Readovka.

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