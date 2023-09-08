В результате конфликта Украина понесет большие потери, развалится и рухнет, заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska. При этом, по его словам, Россия сохранит место объединяющего фактора для Центральной и Восточной Европы.

Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем, — сказал Шандор.