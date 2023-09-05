Экс-глава ЦРУ: в мире нет оружия, способного изменить ситуацию на Украине Экс-глава ЦРУ Петреус: в мире нет оружия, способного изменить ситуацию на Украине

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэвид Петреус

Не существует оружия, которое могло бы изменить ситуацию и переломить ход конфликта на Украине, заявил на Киевском форуме безопасности бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, которые приводит телеканал CNN, страны Запада все равно должны оказывать поддержку Киеву.

Я бы хотел, чтобы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16. Много зависит и от наступления ВСУ, которое происходит. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход войны, — заявил он.

По мнению Петреуса, речь идет о «целом наборе систем», включая и кластерное оружие. Он также выразил надежду, что союзника Киева будут поставлять оружие ВСУ в рамках следующего этапа наступления, когда закончится пауза из-за погодных условий.

Ранее бывший директор ЦРУ сообщил, что украинские войска не смогли добиться ощутимых результатов на передовой в ходе начавшегося летом контрнаступления. По его словам, операция Киева находится на ранней стадии и продлится как минимум в течение четырех месяцев. У ВСУ в настоящее нет ресурсов и возможностей для прорыва оборонительных линий, в частности Киев не располагает необходимыми боевыми самолетами, добавил Петреус.