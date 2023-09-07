Что сейчас происходит у Работино, почему ВСУ потеряли более 100 бойцов

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Российская армия нанесла удар по месту скопления бойцов ВСУ, которые проводили очередную ротацию в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Какая обстановка сейчас наблюдается в регионе?

По информации Балицкого, при ударе погибли не менее ста украинских солдат. Ротация была сорвана.

«Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — отметил глава региона.

Балицкий добавил, что также ВСУ потеряли два танка, два миномета, девять артиллерийских орудий и три беспилотника.

Что сейчас происходит у Работино

«Обстановка на Запорожском направлении на 10:00. Населенный пункт Работино — стабильное затишье, штурмовые группы ВС РФ заходят в лесополки, зачищают позиции противников. В основном работает артиллерия и авиация. Движение техники минимальное. Все подступы и подъезды контролируются. Населенный пункт Вербовое — мясные штурмы продолжаются, противник заходит, получает бой и откатывается, обстановка контролируемая», — пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

Официального подтверждения этих данных от МО РФ нет.

«ВС РФ контратаковали ВСУ в селе Работино. Без успеха. В свою очередь, украинские подразделения после мощной артподготовки пытались прорваться с востока к Новопрокоповке и заняли ряд новых позиций. Аналогичные действия у Вербового были пресечены ВС РФ. Российские войска наносили удары по украинским подразделениям в Орехове, Новоданиловке, Красной Кринице и Малой Токмачке. Артиллерия ВСУ работала по ВС РФ в Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Ильченкове и Очеретоватом», — пишет Telegram-канал Wargonzo.

Официального подтверждения этих данных от МО РФ нет.

«На фронтах продолжаются ожесточенные бои вдоль всей линии соприкосновения. На Времьевском участке российские войска отразили очередные атаки противника у Новодонецкого и Новомайорского. А под Ореховым подразделения ВС РФ продолжают удерживать южные окраины Работино, не позволяя ВСУ установить полный контроль над селом», — пишет Telegram-канал «Рыбарь».

Официального подтверждения этих данных от МО РФ нет.

Почему ВС РФ оставили Работино

Евгений Балицкий вчера, 6 сентября, заявил, что ВС РФ оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона добавил, что отход был «тактическим».

Минобороны РФ позже обратило внимание, что изменений в тактическом положении российских войск нет. В ведомстве подчеркнули, что за сутки ВС России отразили четыре атаки противника в районах Вербового и Работино.

Читайте также:

Применение ФАБ в зоне СВО: какие объекты поражены, почему не сбивает ПВО

Чем Работино так важно для обороны: почему Россия отступила

Правда ли, что ВС РФ оставили село Работино в Запорожье: какие последствия