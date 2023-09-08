«Стоим прочно»: военэксперт о шансах ВСУ прорвать линию обороны Военэксперт Клинцевич: ВСУ не удастся прорвать линию обороны российской армии

Фото: МО РФ

ВСУ не удастся прорвать оборону, которую выстроила российская армия на Южном направлении линии боевого соприкосновения, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он уточнил, что Вооруженные силы России «стоят прочно», поэтому технически украинским военным не удастся выйти к Азовскому морю.

Я думаю, все уже понимают, что технически это сделать будет невозможно. Они уже ни о каком Азовском море не мечтают. Им хотя бы хочется дойти до Токмака. <...> Но мы понимаем, что стоим прочно, линия фронта у нас грамотно спланирована, — пояснил Клинцевич.

По словам военного эксперта, ВСУ сейчас предпринимают все попытки, чтобы доказать Западу, что они в состоянии прорвать линию обороны. При этом в НАТО уже открыто призывают Украину сосредоточиться на одном направлении и через Работино попытаться пробиться к Токмаку. Клинцевич подчеркнул, что сейчас ВСУ уже навряд ли смогут сделать это. Он отметил, что российское командование рассматривает ситуацию в комплексе.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что ВСУ взяли тактическую паузу после понесенных потерь в районе Работино и Вербового. По его словам, ВС РФ наносят удары, чтобы не дать противнику восполнить потери.