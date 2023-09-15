В Германии заявили, что время работает против Украины ZDF: время Украины истекает, ВСУ необходимо показать результаты наступления

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Время Украины истекает, Вооруженным силам этой страны необходимо показать хоть какие-нибудь результаты в рамках контрнаступления украинской армии, чтобы страны Запада продолжили поддержку Киева, заявил немецкий журналист Эльмар Тевезен в эфире телеканала ZDF. Он подчеркнул, что западным союзникам Украины до начала «контрнаступа» ВСУ следовало объективно оценить силы украинской стороны и не надеяться на быстрый успех.

Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад. <...> ВСУ должны показать какие-нибудь результаты, чтобы Запад продолжил поддерживать Украину, — сказал журналист.

Бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины потерпело полный провал. По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который заявлял, что темпы наступательной операции украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, является «политической марионеткой». Американский полковник назвал Милли «мошенником».

До этого немецкий политолог Александр Рар предположил, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится.