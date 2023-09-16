Что сейчас происходит у Работино в Запорожье, какие успехи есть у ВС РФ

Фото: МО РФ

Российская армия на Ореховском направлении смогла стабилизировать линию фронта, передает Readovka. Какая ситуация сейчас сложилась в Запорожье?

Ситуация у Работино 16.09.2023

«На Ореховском участке наши бойцы стабилизировали линию фронта, закрепившись к северо-востоку от Работино и не подпуская боевиков к Вербовому. На Времевском выступе ВСУ попытались пробиться к Урожайному, но ребята из 37-й бригады встретили врага артиллерийским огнем», — пишет Readovka.

По информации WarGonzo, на Запорожском направлении ВС РФ контратакуют со стороны Копаней и Новопокровки, пытаясь выйти в тыл наступающим подразделениям ВСУ.

«Украинская армия продолжила наступление на Новопрокоповку с северо-запада через лесопосадку. Российские средства дальнего поражения работали очень активно. По позициям ВСУ в Плавнях, Степногорске, Каменском, Лобковом, Лукьяновском, Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Угледарском и Донецком направлениях), Малых Щербаках, Орехове, Преображенке, Малой Токмачке, Чаровном, Гуляйполе и Малиновке. Украинская армия наносила удары по Жеребянкам, Нестерянке, Копаням, Ильченкову, Вербовому и Новопокровке», — отметил источник.

Вчера вечером «Военкоры Русской Весны» писали, что ВКС России накрывают украинскую армию ФАБ у Работино на Запорожском фронте.

«ВСУ продолжают наступление на направлении главного удара — на Ореховском участке Запорожского фронта. Противник концентрирует силы в посадках и на опорниках, после чего бросает штурмовые группы в атаку. Враг продолжает попытки прорваться у Работино к Новопрокоповке и к Вербовому, российские бойцы ведут тяжелые оборонительные бои. Наши разведчики выявляют скопления вражеских сил и наводят на них авиацию. Боевые самолеты ВКС РФ отрабатывают по целям фугасными бомбами», — передает источник.

Фото: МО РФ

WarGonzo писал, что операторы БПЛА с позывными Хаммер и Техник из 1429-го полка 58-й армии фиксируют работу артиллерии ВС РФ по Работино.

«Как видно с „птички“, от села действительно мало что осталось, и мест, за которые противнику можно зацепиться и укрыться, практически нет. И особенно их количество уменьшается после точечных ударов наших „Градов“ и, главное, ТОС. Эмоциональные комментарии парней-дроноводов легко передают то, насколько они рады наблюдать за эффективной работой нашей артиллерии по пытающемуся удержаться в Работино противнику», — подчеркнули авторы канала.

Издание Financial Times заявило о том, что военные специалисты НАТО плохо подготовили ВСУ к контрнаступлению в Запорожье. По мнению журналистов, «идея о том, что армия Украины, не имея никакого прикрытия с воздуха, прорвется через российские позиции, всегда была скорее голливудским сюжетом, чем реальностью».

«Если бы я делал то, чему меня научили [западные инструкторы], я был бы мертв», — рассказал командир спецназа 78-го полка ВСУ по имени Сулейман.

Минобороны РФ предоставленную информацию от военкоров не комментировало.

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