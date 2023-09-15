Странная тактика ВСУ у села Работино: что пишут военкоры 15 сентября

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Цели России и Запада на Украине, ВС РФ получат северокорейское оружие для СВО, странные действия ВСУ у Работино, обстановка в Андреевке — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков объяснил цели России и Запада в конфликте на Украине

«Мотив Запада — это деньги, „бабки“, „капуста“, „воздух“, „лавэ“, „башли“, „фанера“... Западу мы нужны лишь как придаток. Когда мы и стали придатком после развала Союза, в отношениях с Западом было все окей. Только начали вставать на ноги — вот тут и пошел блок НАТО вперед. Мы стали мощно развивающимся конкурентом. Нас надо стереть в порошок. И Китай тоже», — отметил журналист.

По его мнению, главной целью России в СВО является свобода.

«Свобода в развитии, в том числе отношений за рубежом, свобода торговли, наш флаг на международных соревнованиях, свобода передвижения за границей без конфискации личных машин и телефонов, свобода вероисповедания и нашей религии, свобода быть русским, российским. Это мешает Западу „делать с нами бизнес“, как с пигмеями. А вот какая цель Украины — тут я затрудняюсь ответить», — добавил Сладков.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Юрий Котенок рассказал, кто на самом деле контролирует Андреевку

Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что ВСУ якобы полностью взяли под контроль село Андреевка на Бахмутском направлении. В МО РФ эти данные не подтвердили.

«Основные бои продолжаются на линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка. Противник продолжает попытки закрепиться в развалинах Андреевки, которая как населенный пункт полностью уничтожена. Основные позиции ВС РФ — у железнодорожных путей. Противник сидит в посадках и на близлежащих высотах», — отметил военкор со ссылкой на данные от эксперта Бориса Рожина.

Котенок обратил внимание, что ни ВС РФ, ни ВСУ полностью не контролируют Андреевку.

«Продолжаются бои в южной части Клещеевки и в районе прилегающих посадок. Обе стороны подтягивают сюда дополнительные силы. У Курдюмовки ситуация стабильная, поселок под полным контролем ВС РФ. К северу от Артемовска ситуация стабильная, локальные атаки противника отражены. На Северском выступе и на Соледарском направлении без особых изменений. В районе Белогоровки наши войска смогли взять несколько опорников, но о серьезном продвижении пока говорить рано», — добавил источник. МО РФ предоставленные данные не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

WarGonzo: «Странная тактика ВСУ в окрестностях Работино»

«Операторам БПЛА 1429-го полка 58-й армии Хаммеру и Технику хорошо видна тактика, применяемая противником. Парни одновременно отмечают и некоторую странную расслабленность отдельных групп ВСУ, которые за это в итоге поплатились, так и, надо признать, точную работу вражеской артиллерии», — пишут авторы Telegram-канала.

Российские военнослужащие отметили, что раньше ВСУ старались действовать у Работино максимально скрытно и ночью. По их словам, сейчас украинские солдаты перемещаются днем в открытую и ведут себя крайне странно — сидят в телефонах, опустив автоматы.

«Они не воспринимают эту войну, как мы. Но всему наступает конец. Мы старались, мы работали. Эта группа, которая действовала на расслабоне и прощупывала наших бойцов, ее больше не существует», — добавили Хаммер и Техник.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Андрей Руденко: «КНДР решила начать поставки своих новейших систем залпового огня KN-09 в РФ»

«Летает далеко, бьет очень точно. Аналог HIMARS. Вдобавок к артиллерии КНДР поставит нам ракетные системы, которые способны сильно навредить Киеву (ВСУ). Но для Пхеньяна это еще и способ протестировать новое оружие, которое встало на вооружение. Скажем, корейская реактивно-артиллерийская система KN-09, представленная примерно в 2014 году, может похвастаться дальностью до 220 километров. Калибр ее снаряда — 300 мм. А система KN-25, впервые представленная в 2019 году, бьет дальше, чем на 400 км, шестью снарядами калибра 600 мм и весом в три тонны каждый», — сообщил военкор.

По словам журналиста ВГТРК, северокорейские РСЗО самые эффективные в мире. Они превосходят американские аналоги: HIMARS (KN-09) и MGM-140 ATACMS (KN-25), считает Руденко.

Фото: AP/TASS Военный парад Северной Кореи

«Теоретически, возможно, мы также получим от КНДР еще и 170-мм самоходно-артиллерийские установки М1989 „Коксан“. Обычными боеприпасами эта САУ может работать на дистанциях до 40 км, а с применением активно-реактивных — 60 км. Это тоже намного более эффективно, чем самые современные натовские пушки. По имеющейся информации, поставки начнутся с октября. А на фронте СВО новые виды вооружения могут оказаться к ноябрю. Артиллерия КНДР одна из лучших в мире, а ее многомиллионные запасы снарядов уникальны по своим объемам. Благодаря им Россия может переломить ситуацию на фронте», — добавил источник. МО РФ эти данные пока не подтверждало.

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