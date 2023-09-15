Что сегодня происходит у Работино в Запорожье, как обороняются ВС РФ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Украинская армия пытается прорваться к Новопрокоповке и Вербовому, но без успеха, пишет Readovka. МО РФ это официально не подтверждало. Что сейчас происходит на Запорожском направлении?

Обстановка у Работино 15.09.2023, последние новости с Запорожского направления

«ВСУ пытаются прорваться к Новопрокоповке и Вербовому, но без успеха. По боевикам в районе Работино активно работает русская авиация. На Времевском выступе без особых изменений — ВСУ долбятся о Приютное и Новомайорское», — пишет Readovka.

«Военкоры Русской Весны» рассказали, что у Работино на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили американскую технику Oshkosh M-ATV и MaxxPro. По данным источника, украинская армия продолжила наступательные операции на западе Запорожской области, но никаких успехов не добилась.

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Новопрокоповки и Вербового. А ВС РФ — во фланг украинским войскам со стороны Луговского. Российские войска пытаются резать фланги наступающей группировки ВСУ. У Вербового бои фактически чуть северо-западнее села. Российские войска — удары по Каменскому, Запасному, Орехову и Гуляйполю. Украинские — по ВС РФ в Нестерянках, Копанях, Ильченкове и Новофедоровке», — сообщает WarGonzo.

«Рыбарь» отметил, что на линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые бои.

«На Южном фронте российские силы упорно обороняются, стараясь нанести как можно больший урон наступающим „мясными штурмами“ украинским силам», — добавил источник.

МО РФ официально не подтверждало предоставленную информацию от военкоров.

Что происходило у Работино вечером 14 сентября

«Бои у Работино: армия России уничтожает скопления боевиков ВСУ в селе. После занятия Работино ВСУ пытаются укрываться в руинах села, концентрируя силы для новых волн наступления. 291 полк следит за перемещением противника, вычисляет места концентрации ВСУ и накрывает огнем их укрытия и пункты базирования. На видео машина доставила группу боевиков в здание, которое затем уничтожается нашей артиллерией», — пишут «Военкоры Русской Весны».

По данным Sputnik Ближнее зарубежье, только в боях за село Работино Запорожской области украинцы потеряли почти 150 единиц бронетехники, основная часть которой — от западных стран. Количество зафиксированных на видео уничтоженных бронемашин ВСУ с начала СВО превышает 1500 единиц. Среди них практически все, что производят и производили страны НАТО.

«Наиболее драматичным в текущий момент, конечно же, остается Запорожский фронт, а именно линия противостояния Работино — Вербовое, где противник день ото дня не снижает атакующего ритма, огневые и штурмовые натиски идут волнами, не всегда равномерными — иногда более мощными и многоводными с точки зрения личного состава и техники, а в перерывах стабильно сменяющимися менее рослым прибоем. Важно отметить, что потеря нашего контроля над Работино едва ли ни самый громкий локальный успех врага за последние пару месяцев, да и то с массой оговорок», — пишет WarGonzo.

Сообщается, что украинская армия до сих пор не смогла взять населенный пункт, «который для нее казался очень легкой задачей».

«Речь, конечно же, о Токмаке, который является важным логистическим, да и стратегическим узлом для русской армии на данном направлении. До него, несмотря на все наши работинские передряги, врагу еще очень далеко. И враг это понимает», — добавил источник.

МО РФ официально не подтверждало предоставленную информацию от военкоров.

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