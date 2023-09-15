Падение снаряда на головы солдат ВСУ в зоне спецоперации сняли на видео Ходаковский показал видео атаки дрона на группу солдат ВСУ под Новомайорским

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российские военные нанесли удар по группе солдат ВСУ при помощи беспилотника с боеприпасом собственного изготовления, сообщил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. В своем Telegram-канале он опубликовал видео атаки, которую организовали под Новомайорским.

Боеприпас собственного изготовления, отличается повышенной мощностью. Обратите внимание, как повели себя те, кто не пострадал от взрыва: они со всех ног бросились бежать, бросив своих раненых товарищей. Ни попытки растащить в стороны, чтобы снизить кучность, ни попытки оценить состояние, — написал Ходаковский.

Ранее в ДНР также рассказали, как российские военные «охотились» на британский танк Challenger 2. ВСУ перебросили машину в район Работино в составе бронегруппы с советскими машинами. Последние, как ожидалось, должны были охранять Challenger 2. Российская разведка вычислила маршруты передвижения и места дислокации бронегруппы. После этого была организована засада и танк сожгли при помощи отечественного ПТРК.

Уничтожение танка уже подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он также заявлял, что Лондон не намерен передавать Киеву новый танк взамен уничтоженному.