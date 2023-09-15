ВСУ отправили пленных солдат ВС РФ на минное поле: как ответит Россия

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские солдаты заставили пленных бойцов ВС РФ пойти на минное поле в зоне спецоперации. Минобороны России эти данные не подтверждает. Как на произошедшее отреагировали в Москве?

«Видео (на котором запечатлено, как отправляют на мины наших солдат) было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: „Если дойдешь, свободен“», — передает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

На опубликованном видео можно наблюдать, как подразделение украинских солдат под прицелами автоматов насильно отправляет на поле безоружных людей в форме российской армии, произнося при этом: «Вот они пошли — „освободители“, „Хорошо идут“».

Помимо этого, одному из военнослужащих ВСУ не понравилось, как шел один из пленных. Украинец открыл огонь в сторону россиянина. В конце видео в направлении движения одного из российских солдат прогремел взрыв.

Какой будет ответ России на инцидент с пленными

«Организована проверка сведений о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителями украинских вооруженных формирований. В ряде средств массовой информации были опубликованы видеоматериалы, в которых представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Утверждается, что видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже», — заявили в СК РФ.

Пресс-служба ведомства также отметила, что Военным следственным управлением СК России по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации. Правоохранители в настоящее время устанавливают дату видеосъемки, местность, показанную на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.

«При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», — добавили в СК РФ.

Что в ООН говорили про казни ВСУ российских пленных

Организация Объединенных Наций (ООН) в марте 2023 года выразила глубокую обеспокоенность суммарными казнями военнопленных, которые были совершены, по данным правозащитников, солдатами ВСУ на поле боя.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что были зафиксированы убийства «до 25 российских военнопленных» Вооруженными силами Украины. МО РФ эти данные не подтверждало.

В ООН добавили, что расправы часто проходили после того, как бойцы попадали в плен. При этом Богнер подчеркнула, что миссия не знает о преследованиях виновных со стороны украинских властей.

В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны ВСУ.

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