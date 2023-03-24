ООН обвинила Россию и Украину в расправах над пленными В ООН сообщили о 25 случаях расправы над российскими пленными со стороны ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила глубокую обеспокоенность суммарными казнями военнопленных, которые были совершены, по данным правозащитников, российскими и украинскими войсками на поле боя, передает France 24. В организации подчеркнули, что документально зарегистрирована насильственная смерть 40 бойцов РФ и Украины суммарно.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что были зафиксированы убийства «до 25 российских военнопленных» Вооруженными силами Украины. Она также рассказала о «суммарной казни 15 украинских военнопленных».

Богнер отметила, что расправы часто проходили после того, как бойцы попадали в плен. При этом она подчеркнула, что миссия не знает о преследованиях виновных со стороны украинских властей.

Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей заявил, что его пытали по несколько дней подряд. По его словам, пришлось пройти через излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. По его словам, украинские военные сильнее всего издевались над бойцами из регионов РФ.