«Если дойдешь, свободен»: ВСУ бросили на минное поле пленных россиян РИА Новости: ВСУ отправляли пленных солдат ВС РФ на минное поле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные отправляли на минные поля попавших в плен солдат ВС РФ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник. Как уточнил собеседник агентства, соответствующую запись нашли в телефоне, обнаруженном в одном из блиндажей ВСУ на передовой. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вээсушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдешь, свободен», — рассказал источник.

Журналистам удалось ознакомиться с записью. На ней, как пишет агентство, группа военнослужащих ВСУ ведет перед собой безоружных людей в форме российской армии. Одному из украинских солдат не понравилось, как шел пленный, и он открыл огонь.

Ранее также появилось видео с пятью пленными солдатами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Их захватили в ходе боестолкновений в лесах у Кременной. Как выяснилось, все бойцы прошли подготовку в Великобритании.

До этого военкоры опубликовали видео с допросом бойца ВСУ, который был захвачен в плен в Запорожской области. По его словам, потери личного состава со стороны украинской армии на этом участке линии соприкосновения составляют около 50%. Боец отметил, что у захваченной украинской бригады практически отсутствовала тяжелая техника и боеприпасы.