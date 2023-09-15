Танк ВС РФ в одиночку сразился с колонной ВСУ: кто победил, где произошло

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Танк российской группировки «Восток» заставил отступить колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив несколько бронемашин, сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. Как это было?

Как один танк ВС РФ уничтожил украинскую технику

Бой произошел на Южнодонецком направлении. Экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. В результате слаженных действий удалось уничтожить несколько единиц техники противника с живой силой, объяснил Чехов.

«Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», — сказал начальник пресс-центра группировки «Восток».

Всего военнослужащие группировки отразили три атаки ВСУ, украинцы отступили, понеся потери.

«Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого — автомобильная техника и живая сила уничтожены», — пояснил Чехов.

Российская артиллерия поразила пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Были уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией и поражен танк ВСУ в районе севернее Новомайорского.

Чехов подчеркнул, что военнослужащие группировки «Восток» проявили мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

Как танкисты Украины сдались в плен РФ

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен без боя на Времевском выступе в Запорожской области. Солдат ВСУ пленили члены отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

«Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе», — отметил он.

Как часто солдаты ВСУ сдаются в плен ВС РФ

14 сентября пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик рассказал, что украинское командование отправляет на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных старше 50 лет.

«Нам вообще говорили, что никуда мы не будем ходить, нас будут держать, поскольку мы в годах, на третьей линии, что мы не будем принимать участия в прямых столкновениях, а нас сразу после учебки кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернется, больше никого я живым из них не видел, скорее всего, мне просто повезло», — объяснил военнопленный.

10 сентября сообщалось, что российские десантники взяли в плен отделение ВСУ на Запорожском направлении. Четверо военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова смогли пленить 11 бойцов ВСУ. Российские военные сначала увидели двоих украинцев, однако, когда проследовали за ними, нашли целое отделение.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор объяснил, что украинские военные все чаще сдаются в плен, «отказываясь выполнять обрекающие их на смерть приказы командования». По его мнению, это происходит из-за того, что солдат ВСУ плохо обучили, после чего отдали невыполнимый приказ штурмовать хорошо укрепленную оборону ВС России. Макгрегор подчеркнул, что потери украинских сил составили 400 тысяч человек, что является «невероятно большой цифрой». При этом он заявил, что на Западе не говорят правду о происходящем на передовой.

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