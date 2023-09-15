Мы накануне принятия важных решений: что обсуждают Путин и Лукашенко Белорусский лидер между бойцами «Вагнера» и системой «Полонез». Какая музыка ему приятнее?

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

К нам вновь прибыл белорусский лидер Александр Лукашенко, который в эту пятницу проведет свои очередные переговоры с Владимиром Путиным. Политический союзник часто прилетает к нам с визитами, однако нынешнее прибытие выглядит экспромтом. По официальной версии, его сроки были согласованы еще в конце июля, но аналитики связывают очередное появление Александра Григорьевича с цепочкой последних событий.

Причем тут Ким

Надо сказать, что у Александра Григорьевича есть свой «поворот на Восток». Он активно развивает отношения с Китаем, видя в этом некий противовес доминированию России. Сам наносит визиты в ряд азиатских государств. А потому белорусского президента явно интересуют нюансы вновь выстраиваемых отношений России и Северной Кореи.

Замечено, что последний приезд Лукашенко в Санкт-Петербург в прошлом июле практически совпал по времени с визитом Сергея Шойгу в Пхеньян. А по случаю национального праздника КНДР несколько дней назад Лукашенко направил Ким Чен Ыну развернутое поздравление с надеждой на развитие сотрудничества в различных областях.

Так что белорусского лидера интересуют перспективы дальнейшего российско-северокорейского сближения, к которому он может подключиться. Однако есть различные «но». Прежде всего, Александру Григорьевичу важно получить гарантии того, что начинающиеся совместные проекты с Пхеньяном не отразятся на российской поддержке Белоруссии, которой недавно опять рефинансировали государственные долги.

Фото: kremlin.ru Ким Чен Ын

Чьи пушки дальнобойнее

Еще один аспект — разговоры о возможных поставках некоторых видов северокорейских вооружений нашей армии. В то же время еще в мае в белорусском Госкомвоенпроме заявили о готовности предоставить России любые виды вооружений. Но конкретно о том, были ли белорусские военные поставки, ничего не известно. Во всяком случае знаменитые белорусско-китайские РЗСО «Полонез» замечены на Украине не были. Тем более что Минск постоянно повторяет слова о своем неучастии в конфликте, если, конечно, не будет прямого нападения на белорусскую территорию. Возможный пролет через белорусское воздушное пространство украинских дронов, атаковавших не так давно аэродром в Пскове, также оставил ряд вопросов, требующих уточнения.

Поэтому, видимо, президентам надо «сверить часы» и в сфере военно-технического сотрудничества. Тем более что Ким признал Крым российским и выразил уверенность в успехе нашей СВО. А Лукашенко пока стесняется. Впрочем, и корейских САУ «Коксан» у нас пока нет.

А что скажет наша разведка

Не случайно после переговоров с Ким Чен Ыном и накануне очередной встречи с партнером по союзному государству Владимир Путин провел Совбез, посвященный международным проблемам. И там был заслушан доклад разведки. Так что можно предположить, что мы накануне принятия важных решений. И Александр Григорьевич наверняка поделится собственными заботами, вызванными усиливающейся концентрацией на его границах отборных польских сил, подогреваемых претензиями тамошних националистов на части Украины и Белоруссии.

К тому же инсайдеры вбросили в информационное пространство сообщение о том, что на днях руководители британской Мi6 якобы посетили Минск и Киев, стремясь установить новый коммуникативный канал. Не исключено, что Лукашенко получил некоторую информацию и хочет рассказать ее Владимиру Путину. Смысловые пазлы могут сложиться.

Ну, а публично стороны подчеркнут значение размещения в Белоруссии российского ядерного оружия и баллистических носителей для него. К тому же Лукашенко не намерен избавляться от пары тысяч вагнеровцев, играющих роль инструкторов для белорусских спецподразделений. Так что, видимо, президент дружественной страны еще и получит доступ ко всей собранной информации о происшествии с самолетом Евгения Пригожина.

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