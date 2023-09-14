Ким Чен Ын готов работать с Путиным над 100-летним планом отношений

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность работать с президентом России Владимиром Путиным над «100-летним планом» для установления устойчивых отношений между двумя странами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Главной целью отношений станет достижение «истинной международной справедливости».

Как отмечается, Пхеньян готов выстраивать «на долгие времена стабильные и устремленные в будущее корейско-российские отношения и на их основе стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость».

Кроме того, встреча и переговоры между Ким Чен Ыном и Путиным признаются историческими событиями, которые укрепляют стратегические отношения между Россией и КНДР, а также вдохновляют на борьбу за антиимпериализм и независимость, подчеркнуло ЦТАК.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время может состояться встреча министров иностранных дел России и Северной Кореи. По его словам, контакты по линии глав внешнеполитических ведомств возможны в октябре.

Недавно президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также он отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта. Кроме того, России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.