Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко Песков сообщил, что Путин и Лукашенко 15 сентября проведут переговоры в Сочи

Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева)

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко завтра, 15 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, встреча лидеров состоится в Сочи.

На завтра — сразу опережая также ваш вопрос — действительно у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, — заявил Песков.

Он добавил, что президенты постоянно общаются, ведь Белоруссия является ближайшим союзником России. На встрече, по словам Пескова, состоится «регулярная сверка часов», а также координация двух ближайших союзников. Он добавил, что Путин и Лукашенко также обменяются мнениями.

Сегодня, 14 сентября, Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию. Сообщалось, что основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Ранее Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.