Дроны ВСУ ударили по аэродрому Пскова: фото последствий мощных взрывов

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press

Минувшей ночью четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, передает Mash. Минобороны РФ эти данные не комментировало. По данным МЧС России по Псковской области, пожар тушили 65 человек, используя 21 единицу техники.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны РФ отразило атаку беспилотников в местном аэропорту. Властями региона было принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова, пока не выяснится характер возможного повреждения взлетно-посадочной полосы. По словам Ведерникова, спустя несколько часов после ударов очаги возгорания были локализованы, угрозы распространения огня ликвидированы.

Военкор Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников на аэропорт в Пскове является нетипичным выбором цели. По его словам, это направление отличается от предыдущих ударов ВСУ по российским регионам. Он предположил, что в связи с ростом технических возможностей Киева в европейской части России «безопасных мест скоро не останется».

Кадры последствий ударов по аэродрому в Пскове — в галерее NEWS.ru.