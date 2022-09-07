Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе Military Watch: Россия может купить у Белоруссии самую дальнобойную РСЗО в Европе «Полонез»

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) В-200 «Полонез»

Россия может закупить у Белоруссии самую дальнобойную в Европе реактивную систему залпового огня (РЗСО) «Полонез», сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Military Watch. При этом американские эксперты отмечают невозможность ее крупных закупок из-за небольших объемов производства.

Основным недостатком «Полонеза» для России является то, что его вряд ли можно будет приобрести в достаточном количестве и быстро из-за небольших масштабов производства, — пишет издание.

Несмотря на передовые возможности этой реактивной артиллерийской системы в белорусские войска было поставлено всего шесть таких пусковых установок. Еще десять боевых систем было экспортировано в Азербайджан. В американских СМИ полагают, что Россия также может приобрести оружие белорусского производства.

Поскольку Белоруссия специализируется на производстве тяжелых колесных машин, «Полонез» в качестве платформы использует собственное колесное шасси МЗКТ7930 «Астролог» 8×8. Его пусковая установка способна нести восемь китайских ракет А200 с радиусом действия до 200 км. Позже этот показатель был увеличен до 290 км в варианте «Полонез-М». Более того, белорусские производители планируют заменить китайские боеприпасы на ракеты собственного производства аналогичной дальности действия.

В китайских СМИ ранее сообщалось, что представленный в 2018 году во время обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию боевой комплекс «Сармат» впечатлил военное сообщество США. Ракеты боевого комплекса не могут перехватить даже самые современные системы ПРО. «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 000 км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.