Политолог назвал условие поставки оружия из КНДР в Россию Политолог Ярошенко: КНДР поставит России оружие при гарантиях безопасности

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Условием поставки оружия из КНДР в Россию являются гарантии безопасности, которые Москва может предоставить Северной Корее, считает политолог Алексей Ярошенко. Комментируя ситуацию «360», эксперт пояснил, что под этими гарантиями понимается помощь России в случае возможных боевых действий.

Что касается возможной поставки оружия России от КНДР — да, в теории это возможно. Но вопрос в том, что они начнут его поставлять, когда получат четкие гарантии безопасности от России: если США начнут руками Южной Кореи войну против них, РФ, что называется, за них впишется, — пояснил политолог.

По словам Ярошенко, в противном случае КНДР не станет оказывать помощь России оружием, чтобы не опустошить собственные склады. Это связано с угрозой со стороны Южной Кореи и США. Политолог уверен, что военный союз России и КНДР позволит двум государствам лучше обеспечить собственную безопасность.

Военный эксперт Андрей Клинцевич ранее заявил, что России не стоит отказываться от закупок северокорейского оружия, поскольку для его производства не нужно ждать. По его словам, российский военно-промышленный комплекс не может выпускать по 10 млн снарядов в год, однако в бюджете страны есть деньги, которые можно потратить на покупку вооружения у других стран.