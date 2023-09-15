Правда ли, что ВСУ взяли Андреевку: обстановка в зоне СВО 15 сентября

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинская армия под Бахмутом с помощью артиллерии пыталась атаковать Курдюмовку, но без успеха, пишет WarGonzo. Что сейчас происходит в зоне СВО, под чьим контролем находится Андреевка?

Что сейчас происходит у Бахмута

«ВС РФ контратаковали в районе Андреевки и вернули ряд утраченных позиций. Высоты восточнее за российским войсками. Украинские подразделения также пытались войти в Бахмут с юго-запада. Без продвижения. Атака ВС РФ на Богдановку. На этом участке инициатива уже перешла к российским войскам. Артиллерия ВС РФ работала по ВСУ в Клещеевке, Хромовом и Спорном. Украинская — по российским позициям в Андреевке, Бахмуте и Соледаре. К северу от последнего из перечисленных населенных пунктов в ближайшее время возможна активизация боевых действий», — передает WarGonzo.

Украинские СМИ сообщили, что под Бахмутом ликвидирован боец полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) с позывным Фарш. Сообщается, что в ВСУ его называли «королем штурмов».

МО РФ эти данные не комментировало.

Кто сейчас контролирует Андреевку

Украинские СМИ сегодня сообщили, что ВСУ якобы взяли под контроль Андреевку под Бахмутом. По их данным, это подтвердили в утренней сводке Генштаба Украины. Минобороны России не комментировало предоставленную информацию.

«Андреевка, которая находится между Клещеевкой и Курдюмовкой, — это поселок буквально из двух улиц, к которому ведут только две дороги. Зайти туда теоретическая возможность у ВСУ есть, но закрепиться негде: вместо домов — руины. Тяжелую технику перебросить нелегко: сказывается и рельеф, и многое другое. Техника после переброски может оказаться как на ладони. По поводу взятия или невзятия села рассуждать нет смысла — эта часть давно находится в серой зоне, поскольку и противник, и ВС РФ понимают, что удерживать этот участок долго невозможно, а потери будут огромными», — отметили авторы Telegram-канал «Военная хроника».

Вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в социальных сетях, что Андреевка якобы перешла под контроль Киева. Спустя некоторое время 3-я ОШБр ВСУ опровергла данную информацию, а после и Маляр отредактировала свой пост.

Обстановка на других участках фронта СВО 15.09.2023

«На Угледарском участке на земле относительная тишина. Взаимные обстрелы. ВС РФ по ВСУ в Большой Новоселке, Урожайном и Угледаре. Украинской армией по российским позициям в Приютном, Заветном Желании, Старомлиновке, Новодонецком и Новомайорском. На Луганском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии вели наступление на Белогоровку и намного севернее в районе Берестового. Под обстрелами ВСУ — в Торском, Новосадовом, Островском и Кисловке», — передает WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» со ссылкой на американский Институт изучения войны пишут, что ВС РФ вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области и продвинулись на отдельных участках.

«Российские войска отразили атаки украинской армии в районе Синьковки, Торского (15 км к западу от Кременной) и Дибровой (7 км к юго-западу от Кременной) на линии Купянск — Святое — Кременная. Украинские силы провели наступление вдоль административной границы между ДНР и Запорожской областью, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота России отразили нападение украинской армии в районе Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) и Новодонецкого (12 км к юго-востоку от Великой Новоселки)», — добавил источник.

МО РФ эти данные не комментировало.

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