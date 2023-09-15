Новый подарок НАТО для Украины вызвал тревогу на Западе 19FortyFive: переданные Украине F-16 не переживут встречи с российской ПВО

Фото: AFLO/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Истребители американского производства F-16 не помогут Украине изменить ход боевых действий, сообщает издание 19FortyFive. Хотя эти самолеты — долгожданный подарок для Киева, их возможности слишком ограничены, и встречу с российскими средствами ПВО они не смогут пережить.

Некоторые аналитики не уверены, что использование самолета на Украине окажет существенное влияние. Пожалуй, наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать легкой мишенью для современного ракетного арсенала России, — сказано в публикации.

Издание напоминает, что о поставках Украине современных вариантов самолетов речи не идет. В распоряжение ВСУ поступят устаревшие модели, подлежащие списанию.

Как сообщалось ранее, в августе американские власти одобрили поставки на Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Позднее к ним присоединилась и Норвегия. При этом официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву будет необходимо выполнить ряд условий, чтобы получить американские истребители. Среди них определение логистики на земле и обучение украинских военнослужащих английскому языку.