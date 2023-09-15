ВС РФ ликвидировали «короля штурмов» с позывным Фарш: чем был известен Под Артемовском погиб боец «Азова» из Одессы с позывным Фарш

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

На Артемовском направлении ликвидирован военнослужащий полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Александр Худенко с позывным Фарш, сообщается в Telegram-канале «Донецк ДНР Новости». Минобороны России это пока не подтверждало. Что известно о погибшем бойце?

Что известно об украинском бойце Фарше

По данным украинских СМИ, Худенко был ликвидирован российскими бойцами на Артемовском направлении 12 сентября. Он воевал в составе 3-й штурмовой бригады «Азова». В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) его якобы называли «королем штурмов». Худенко был родом из Одессы. Вступил в ряды ВСУ после начала специальной военной операции. Воевал на Киевском, Херсонском и Запорожском направлениях.

Как Фарш стал популярным

Фарш получил известность на Украине после выхода интервью в Сети около месяца назад. Там он рассказывал, что через некоторое время хотел бы поехать на Восток и вступить в какую-нибудь ЧВК.

«Я работал телохранителем, если останусь целым (в идеале, конечно, нужно выжить), то буду телохранителем. А второй вариант, который мне нравится больше, это найти ЧВК для участия в каких-то гражданских конфликтах, войнах где-то в восточных странах — Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан», — рассказывал боец.

Также он описал свой идеальный отпуск, который должен был проходить на фронте. Фарш мечтал получить бронетранспортер MaxxPro с пулеметом Minigun. Гибель Худенко подтвердила его супруга в социальных сетях, которая опубликовала пост и написала, что он скончался 12 сентября 2023 года.

Какие известные украинские бойцы были уничтожены в зоне СВО

30 августа военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что зоне спецоперации был убит член украинского отряда «Гонор», входящего в состав нацбатальона «Волки Да Винчи», Константин Фощанко.

«В зоне СВО уничтожен боевик бандформирования „Гонор“, входящего в нацбат „Волки Да Винчи“, — Константин Фощанко. Идейный неонацист ликвидирован на Купянском направлении», — отметил военкор.

28 августа Евгений Поддубный сообщил, что российские военные ликвидировали украинского снайпера Владимира Горука. Он пояснил, что боец был уничтожен на Запорожском направлении. По информации украинских СМИ, военнослужащий родом из поселка Бытков Ивано-Франковской области.

7 августа член группировки «Отважные» ликвидировал девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении. В одном из интервью она признавалась, что получила такой позывной из-за своего характера.

Молния вступила в ВСУ в 2019 году, прошла курсы молодого бойца и боевого медика. После начала спецоперации присоединилась к территориальной обороне Киева. Она рассказывала, что работала в экстремальных ситуациях, где «необходима быстрая реакция и надо в моменте анализировать обстоятельства».

В начале 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил Молнии «Стальной крест». Этот знак украинской армии вручается исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций».

Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

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