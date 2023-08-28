ВС РФ ликвидировали украинского снайпера в зоне СВО Поддубный: на Запорожском направлении ликвидирован украинский снайпер Горук

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что ВС РФ ликвидировали украинского снайпера Владимира Горука. Он уточнил, что это произошло на Запорожском направлении.

В зоне СВО ликвидирован украинский снайпер Владимир Горук. Уничтожен на Запорожском направлении, — написал Поддубный.

Ранее военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ ликвидировали бойца элитного подразделения ВСУ в ходе боевых действий. Речь идет о солдате 95-й бригады Вооруженных сил Украины. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что он был ликвидирован одним выстрелом с использованием винтовки с тепловизионным прицелом.

Военный корреспондент Андрей Коц до этого заявил, что командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять на передовую элитные подразделения вместо обычной штурмовой пехоты. По его словам, на Запорожском направлении начали действовать бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады. Предполагается, что такие действия командования связаны с нехваткой резервов. Коц также считает, что в скором времени Киев может провести мобилизацию среди покинувших страну мужчин, чтобы пополнить состав войск в условиях нехватки призывников.