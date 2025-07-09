Падение Константиновки будет означать взятие Донецкой Народной Республики под полный контроль Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, этот населенный пункт является последним укрепленным узлом, оставшимся с 2014 года.

Константиновка — это последний населенный пункт, который укреплялся с 2014 года. Это достаточно мощный укрепленный узел с защитой и огневыми точками. Падение Константиновки позволит нашим войскам беспрепятственно выходить на рокадную дорогу, которая ведет как к Краматорску, так и к Славянску, и продвигаться вглубь территории Украины. Я имею в виду Днепропетровскую область. И это практически последний населенный административный центр района, который позволяет нам сказать, что Донецкая Народная Республика полностью восстановлена в административных границах, — пояснил Матвийчук.

Он подчеркнул, что взятие Константиновки — лишь вопрос времени. По его словам, у Вооруженных сил Украины нет достаточных сил, чтобы изменить ситуацию на этом направлении.

Я полагаю, падение Константиновки — это просто вопрос времени. Сил, которые могли бы изменить характер действий на этом направлении, у ВСУ нет, — резюмировал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат. Там уточнили, что огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.