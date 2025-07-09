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09 июля 2025 в 16:03

Стало известно, когда россияне смогут въезжать в Оман без виз

МИД России: соглашение о взаимной отмене виз с Оманом вступит в силу 18 июля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене виз вступит в силу 18 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ. Стороны подписали соответствующую договоренность в Москве 22 апреля 2025 года.

Граждане Российской Федерации смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении <…>. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года, — сказано в публикации.

Отмечается, что аналогичные права при посещении России будут предоставлены и гражданам Омана.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия готовится к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии, в числе которых Иордания, Мьянма, Бахрейн. По его словам, также расширяется список стран с электронной визой.

Министр добавил, что Россия работает над развитием групповых туристических обменов. На данный момент соответствующие соглашения заключили с Китаем и Ираном, готовятся договоры с Вьетнамом и Индией. Решетников подчеркнул, что министерство занимается продвижением России за границей под брендом Discover Russia.

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