Ликвидирована снайперша ВСУ Молния: кто она, за что награждена Залужным

Фото: Социальные сети

Дарья Филипьева

Член группировки «Отважные» 7 августа ликвидировал девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву на Сватовском направлении, сообщили Telegram-каналы. Что о ней известно и почему она получила позывной Молния?

Что известно о снайпере Молнии и ее службе в рядах ВСУ

По данным украинских СМИ, Филипьева родилась в городе Сумы. Там же получила образование в местном государственном университете. Последние несколько лет Дарья жила в Киеве.

В одном из интервью она объяснила, что получила позывной Молния из-за своего характера. В армию Филипьева решила пойти в 2018 году, но фактически пришла в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2019-м, поскольку должна была сделать лазерную коррекцию зрения. Пройдя реабилитацию, весной 2019 года она собрала все документы и подписала контракт с ВСУ. Дальше были курсы молодого бойца и боевого медика. После начала спецоперации она присоединилась к территориальной обороне Киева.

Украинские издания сообщали, что Дарья якобы была старшим боевым медиком аэромобильной роты. В ее обязанности входила стабилизация раненых солдат ВСУ в зоне СВО, она отвечала за их передачу на медицинскую эвакуацию. При этом в социальных сетях размещено много фотографий, где девушка была вооружена различными видами стрелкового оружия.

В интервью Молния рассказывала, что неоднократно работала в экстремальных ситуациях, где необходима быстрая реакция и надо в моменте анализировать обстоятельства, а также выбирать правильную тактику.

В конце декабря 2022 года она призналась, что ждала перехода в новое подразделение и хотела вернуться на фронт. До этого Филипьева служила в 24-й отдельной механизированной бригаде, а затем перешла в Интернациональный легион обороны Украины.

Что известно о наградах Филипьевой

В январе 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил ей «Стальной крест». Этот знак украинской армии вручается исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций», внешне напоминает медаль нацистской Германии «Железный крест».

Украинская награда отличается от немецкой только тем, что сам крест имеет другую форму и его края округлены.

Много ли женщин служат в ВСУ и почему

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в июле заявил, что количество женщин в рядах украинской армии значительно выросло.

«В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — отметил он.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в рядах ВСУ службу проходят около 50 000 женщин, причем 38 000 занимают военные должности. На передовой задачи выполняют свыше пяти тысяч женщин.

Психолог Александр Федорович объяснил, что женщины хорошо чувствуют себя с оружием в руках и по степени агрессивности сильно превосходят мужчин.

«В Первую мировую, в Гражданскую [войну в России] были женские батальоны, в том числе карательные. Никаких новаций, ничего удивительного. Они ничем не отличаются [от мужчин], кроме возможности рожать детей», — подчеркнул врач.

По словам военного историка Михаила Поликарпова, женщины, которые берут в руки оружие, сразу же превращаются на передовой в инструмент агитации.

«Мол, она пошла воевать, а вы, мужики, — нет», — рассказал он в комментарии Aif.ru.

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