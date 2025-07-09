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09 июля 2025 в 15:50

Украинские спецслужбы взялись за семью из Китая из-за «шпионажа»

СБУ задержала двух граждан Китая и обвинила их в сборе данных о ракете «Нептун»

Ракетный комплекс «Нептун» Ракетный комплекс «Нептун» Фото: Shutterstock/FOTODOM

СБУ задержала двух граждан Китая, которые якобы пытались добыть и передать в КНР секретные данные о ракетном комплексе РК-360МЦ «Нептун», сообщила пресс-служба ведомства. Ракеты «Нептун» — оружие ВСУ, способное поражать боевые и десантные корабли.

Украинские силовики утверждают, что один из задержанных — 24-летний бывший студент киевского технического вуза, которого отчислили в 2023 году за неуспеваемость. Якобы он остался в столице и занялся сбором «секретной информации», утверждают в СБУ. Его отец, проживающий в Китае, регулярно приезжал на Украину, чтобы «координировать» действия сына, считают в ведомстве.

Контрразведка заверила, что молодой человек пытался «завербовать украинского специалиста», якобы связанного с разработкой передовых вооружений, чтобы получить техническую документацию по «Нептуну». СБУ задержала его с «поличным».

Ранее суд в ДНР приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Донецка Юлиана Белоконя. В октябре 2023 года он собирал данные о дислокации российских военных.

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