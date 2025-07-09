В МИД объяснили, откуда взялся шум на брифинге Захаровой МИД: шум во время брифинга Захаровой был связан с аварией в здании ведомства

Фоновый шум, который журналисты заметили во время онлайн-брифинга представителя МИД России Марии Захаровой 9 июля, возник из-за аварии, сообщил ТАСС источник в управлении по эксплуатации зданий министерства. По его словам, инцидент произошел в первом корпусе ведомства.

Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений первого корпуса МИД, — уточнил собеседник агентства.

После этого в здании автоматически запустились системы пожаротушения. Посторонние звуки, длившиеся около 20 минут, привлекли внимание представителей СМИ.

В ходе брифинга дипломат сообщила, что механизмы, которые формируются в рамках БРИКС, повышают устойчивость к ограничительным мерам. Захарова отметила, что бразильское председательство продолжило начинания «российской вахты». Речь идет о договоренностях, достигнутых на саммите в Казани осенью 2024 года.

Вместе с тем представитель МИД выразила мнение, что недавнее заявление генсека НАТО Марка Рютте о России и Китае вызывает сомнения в его ментальном здоровье. По ее словам, Москва оказалась крайне озадачена выпадом со стороны политика.