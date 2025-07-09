Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 14:39

Захарова усомнилась в ментальном здоровье Рютте после слов о России и Китае

Захарова: слова Рютте о России и Китае вызывают у Москвы крайнее недоумение

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае вызывает сомнения в его ментальном здоровье, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва оказалась крайне озадачена выпадом со стороны генсека.

Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально, — сказала дипломат.

Ранее Рютте заявил о «планах» России помочь Китаю, если он решит напасть на Тайвань. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин попросит российского коллегу Владимира Путина отвлечь от операции Запад с помощью конфликта со странами Альянса.

На слова Рютте также отреагировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор отметил, что высказывание генсека НАТО претендует на звание главной политической глупости года. Он назвал выпад Рютте не больше чем просто «фантазия».

Мария Захарова
МИД РФ
Россия
Китай
НАТО
Марк Рютте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.