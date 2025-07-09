Захарова усомнилась в ментальном здоровье Рютте после слов о России и Китае

Захарова усомнилась в ментальном здоровье Рютте после слов о России и Китае Захарова: слова Рютте о России и Китае вызывают у Москвы крайнее недоумение

Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае вызывает сомнения в его ментальном здоровье, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва оказалась крайне озадачена выпадом со стороны генсека.

Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально, — сказала дипломат.

Ранее Рютте заявил о «планах» России помочь Китаю, если он решит напасть на Тайвань. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин попросит российского коллегу Владимира Путина отвлечь от операции Запад с помощью конфликта со странами Альянса.

На слова Рютте также отреагировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор отметил, что высказывание генсека НАТО претендует на звание главной политической глупости года. Он назвал выпад Рютте не больше чем просто «фантазия».