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09 июля 2025 в 15:33

Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ

Захарова: формирующиеся в БРИКС механизмы повышают устойчивость к санкциям

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Механизмы, формирующиеся в рамках БРИКС, повышают устойчивость к ограничительным мерам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, «бразильское председательство продолжило начинания так называемой российской вахты», то есть реализацию договоренностей, которые были достигнуты в Казани по итогам 16-го саммита БРИКС.

В первую очередь речь идет о подключении стран партнеров к различным министерским, экспертным механизмам сотрудничества в объединении. Их участие идет на пользу нашему объединению, серьезно укрепляет его потенциал в формирующемся многополярном мире, — сказала Захарова.

По ее словам, продолжается работа по трансграничным платежным инициативам БРИКС, что повышает перестраховочный потенциал участников организации с расширением использования национальных валют во взаимных расчетах, формированием новой инвестиционной платформы, созданием ассоциаций особых экономических зон стран объединения, зерновой биржи БРИКС и многих других направлений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководству США придется учитывать тот факт, что глобальное доверие к доллару упало. По его словам, роль американской валюты в мире была подорвана на долгие годы.

Мария Захарова
БРИКС
МИД России
санкции
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