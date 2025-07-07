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07 июля 2025 в 19:22

Лавров озвучил неприятный для США факт о роли доллара в мире

Лавров: США подорвали мировое доверие к доллару на годы вперед

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Руководству США придется учитывать тот факт, что глобальное доверие к доллару упало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, роль американской валюты в мире была подорвана на долгие годы, передает ТАСС.

Не зря еще в период подготовки к инаугурации [американский] президент [Дональд] Трамп прямо обвинил [экс-президента США Джо] Байдена и его администрацию в том, что они подорвали роль доллара на долгие годы, придется теперь учитывать, что доверие к нему упало. На самом деле так оно и есть, — высказался глава МИД.

Ранее Лавров отметил, что в настоящий момент наблюдается бесконтрольный рост государственного долга США. Суммарный объем задолженности Вашингтона уже достиг отметки в $37 трлн и продолжает повышаться.

Кроме того, Лавров спрогнозировал крах Североатлантического альянса из-за стремительного увеличения военных бюджетов стран НАТО. Западным государствам надо распрощаться с надуманными угрозами и начать пользоваться здравым смыслом, добавил он.

Сергей Лавров
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