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07 июля 2025 в 04:10

«Стремительное нарастание»: Лавров оценил ситуацию с госдолгом США

Лавров: текущая ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственный долг Соединенных Штатов стремительно нарастает без какого-либо контроля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках II сессии XVII саммита БРИКС, чьи слова публикует пресс-служба ведомства. По словам дипломата, сумма уже достигла $37 трлн и продолжает подниматься.

Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах, — обратил внимание Лавров.

При этом, начиная с 2011 года, число государств с превышенным уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Это объясняет желание мирового большинства реализовать независимые от Запада механизмы развития, констатировал политик.

Ранее предприниматель Илон Маск указал, что Соединенные Штаты находятся на пути к долговому рабству из-за накопленной за пять лет задолженности в размере $12 трлн. Эта сумма сравнима с госдолгом США за последние 200 лет.

До этого миллиардер высказался о новом законопроекте главы Белого дома Дональда Трампа, предполагающем сокращение государственных расходов, назвав инициативу президента «омерзительной». По его словам, такое решение обернется для США негативными экономическими последствиями.

Сергей Лавров
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