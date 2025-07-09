Иммунолог объяснил, может ли пищевая аллергия пройти без лечения Иммунолог Палецкий заявил, что аллергия на молоко может пройти самостоятельно

Аллергическая реакция на молоко и яйца может пройти без лечения, в особенности у детей, заявил «Газете.Ru» иммунолог Станислав Палецкий. По его мнению, то, как будет протекать заболевание, зависит от типа аллергена, возраста пациента и других индивидуальных особенностей.

Дети раннего возраста, у которых возникла аллергия на молоко, яйца, пшеницу, сою, имеют наиболее оптимистичные прогнозы. У значительной части детей аллергия проходит самостоятельно к 5–7, реже к 12 годам. Это связано с созреванием иммунной системы и пищеварительного тракта, — объяснил Палецкий.

При этом если у ребенка возникает аллергия на арахис, орехи, рыбу, морепродукты или кунжут, прогноз менее оптимистичный. В отличие от других видов пищевой аллергии эти реакции чаще сохраняются на всю жизнь, предупредил врач.

Иммунолог Наталья Попова ранее заявила, что июльское потепление приведет к усилению аллергических реакций из-за активного пыления луговых трав. По ее словам, пыльца этих растений, являющаяся мощным аллергеном, может вызывать насморк, слезоточивость и даже одышку.