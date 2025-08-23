Момент уничтожения украинского дрона над Петербургом попал на видео

Момент уничтожения БПЛА над Санкт-Петербургом в субботу, 23 августа, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT. Судя по кадрам, дрон взорвался в воздухе, после чего в небе образовался черный дым.

Видео снято очевидцами, которые эмоционально оценили произошедшее. Кроме того, на кадрах слышен громкий хлопок после взрыва.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что два окна выбило при нейтрализации беспилотника в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе города. По его словам, конструкции дома не пострадали. Собственники получат компенсацию.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о ликвидации БПЛА над Пушкинским районом. Позже беспилотник был уничтожен в Красносельском районе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко между тем рассказал, что в Тосненском районе был сбит беспилотник. По его словам, происшествие обошлось без разрушений и пострадавших. Глава региона до уничтожения БПЛА предупреждал о возможной атаке. Он также отмечал снижение скорости мобильного интернета в юго-западных районах региона.