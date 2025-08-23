Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Жители Мордовии массово пожаловались на отсутствие мобильного интернета

Жители Саранска и нескольких районов Мордовии более двух недель жалуются на отсутствие мобильного интернета или сильное замедление связи, сообщает Telegram-канал Baza. Люди массово обращаются с жалобами в соцсети главы республики Артема Здунова.

По данным источника, жители указывают, что режим беспилотной опасности вводился лишь несколько раз и ненадолго. Однако интернет не восстанавливался даже после его отмены. В ответ председатель правительства Мордовии Батыр Эмеев написал в своем Telegram-канале, что эти меры приняты ради безопасности населения.

У многих вызывает вопросы замедление работы мобильного интернета в отдельных районах Саранска и республики. Это делается для того, чтобы сохранить ваши жизни и не допустить беды, — заключил политик.

В то же время региональные власти отрицают свою причастность к отключению интернета. Госкомитет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мордовии заявил, что блокировка связи после окончания режима беспилотной тревоги не связана с их действиями.

Минцифры региона также отметило, что решение об ограничениях им не принимается. При этом сроки восстановления работы мобильных сетей остаются неизвестными. На фоне этой ситуации глава Мордовии поручил до 1 сентября обеспечить доступом к Wi-Fi все МФЦ, а также оборудовать бесплатным интернетом 16 общественных территорий, включая площади, парки и больницы.

Ранее интернет-эксперт Леонтий Букштейн заявил о росте трат россиян на телефонные разговоры. Он пояснил, что увеличение расходов связано не с ростом тарифов, а с возросшим объемом звонков из-за проблем со связью в популярных мессенджерах.

Жители Мордовии массово пожаловались на отсутствие мобильного интернета
