Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 21:00

Одно решение командования приговорило раненых бойцов ВСУ к смерти

Командование ВСУ отказало в эвакуационном транспорте раненым бойцам

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Раненых украинских военных не эвакуировали с поля боя из-за отсутствия машин, что привело к их гибели, сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на родственников погибших. По данным источника, командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не предоставило эвакуационный транспорт, несмотря на запросы бойцов по рации.

Согласно информации родственников погибших военных ВСУ, раненых не вывозили с поля боя, несмотря на запросы от бойцов по рации эвакуационной машины. Да, бывает так, что эвакуационных машин в подразделении не хватает, российские FPV-дроны практически полностью вывели автопарк бригады из строя, но поражает циничность командира по отношению к погибшим, — говорится в сообщении.

Ранее российские силовики сообщили, что количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших в Румынию с начала специальной военной операции, достигло масштабов армейского корпуса. По их данным, число украинских военных, покинувших свои части и перешедших границу с соседним государством, достигает 26 тысяч человек. Источник отметил, что именно эта тенденция заставляет украинские власти активно укреплять западные границы для предотвращения дезертирства.

ВСУ
эвакуации
транспорт
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в «Пулково»
Семья мобилизованного в ВСУ получила страшную весть через полгода неведения
Россиянки обновили рекорд Европы на юниорском ЧМ по плаванию
Мерц оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине
Президент Республики Сербской предложил кандидатуру нового премьера
Аэропорты Шереметьево и Донское частично приостановили работу
В Госдуме раскрыли причину отказа въезда в Польшу фигуристке Нехаевой
Момент уничтожения украинского дрона над Петербургом попал на видео
Турция может отправить военных на Украину
Одно решение командования приговорило раненых бойцов ВСУ к смерти
Раскрылась правда о дезертирстве в рядах ВСУ
Жители Мордовии массово пожаловались на отсутствие мобильного интернета
Силы ПВО отразили новую безуспешную атаку ВСУ на Москву
Еще один российский аэропорт перестал принимать самолеты
Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Петербург
В Италии дали оценку обвинениям диверсанту за подрыв «Северных потоков»
Стало известно, сколько человек покинуло Двуречную в Харьковской области
РЖД ввела в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области
Новая волна телефонного мошенничества захлестнула Россию
Маринованные огурцы по-болгарски: готовим сладкую хрустящую закуску
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.