Раненых украинских военных не эвакуировали с поля боя из-за отсутствия машин, что привело к их гибели, сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на родственников погибших. По данным источника, командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не предоставило эвакуационный транспорт, несмотря на запросы бойцов по рации.

Согласно информации родственников погибших военных ВСУ, раненых не вывозили с поля боя, несмотря на запросы от бойцов по рации эвакуационной машины. Да, бывает так, что эвакуационных машин в подразделении не хватает, российские FPV-дроны практически полностью вывели автопарк бригады из строя, но поражает циничность командира по отношению к погибшим, — говорится в сообщении.

Ранее российские силовики сообщили, что количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших в Румынию с начала специальной военной операции, достигло масштабов армейского корпуса. По их данным, число украинских военных, покинувших свои части и перешедших границу с соседним государством, достигает 26 тысяч человек. Источник отметил, что именно эта тенденция заставляет украинские власти активно укреплять западные границы для предотвращения дезертирства.